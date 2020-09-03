"اسمه القرني".. 7 معلومات عن موظف الأمم المتحدة الذي اغتصب سيدات

ألقت السلطات الأمريكية القبض، أمس الأربعاء، على موظف سابق في الأمم المتحدة لاتهامه بمحاولة إخفاء اعتداءات جنسية متعددة ارتكبها ضد 6 سيدات في مصر والعراق.

"الوطن" تنشر 10 معلومات عن المتهم في القضية:

1- اسمه كريم القرني وعمره 37 عامًا

2- ألقي القبض عليه أمس الأربعاء في نيوز جيرسي بأمريكا

3- تولى مناصب مختلفة في مجال المساعدات الدولية والتنمية والعلاقات الخارجية مع الأمم المتحدة بين عامي 2005 و2018

4 - في عام 2016 روت امرأة أن المتهم خدرها واعتدى عليها جنسيًا في شقته بالعراق

5- المحققون كشفوا وقائع مماثلة بحق 5 نساء آخريات بين عامي 2009 و2016

6- وجهت إليه تهمتين تتعلقان بالإدلاء بشهادات كاذبة لموظفي إنفاذ القانون الفيدراليين

7- تصل عقوبة التهمة الواحدة للسجن 5 سنوات