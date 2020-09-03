"اسمه القرني".. 7 معلومات عن موظف الأمم المتحدة الذي اغتصب سيدات
كتب:
خالد عمار
04:47 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
السلطات الأمريكية تحتجز موظفًا سابقًا بالأمم المتحدة لاتهامه باعتداءات جنسية
ألقت السلطات الأمريكية القبض، أمس الأربعاء، على موظف سابق في الأمم المتحدة لاتهامه بمحاولة إخفاء اعتداءات جنسية متعددة ارتكبها ضد 6 سيدات في مصر والعراق.
"الوطن" تنشر 10 معلومات عن المتهم في القضية:
1- اسمه كريم القرني وعمره 37 عامًا
2- ألقي القبض عليه أمس الأربعاء في نيوز جيرسي بأمريكا
3- تولى مناصب مختلفة في مجال المساعدات الدولية والتنمية والعلاقات الخارجية مع الأمم المتحدة بين عامي 2005 و2018
4 - في عام 2016 روت امرأة أن المتهم خدرها واعتدى عليها جنسيًا في شقته بالعراق
5- المحققون كشفوا وقائع مماثلة بحق 5 نساء آخريات بين عامي 2009 و2016
6- وجهت إليه تهمتين تتعلقان بالإدلاء بشهادات كاذبة لموظفي إنفاذ القانون الفيدراليين
7- تصل عقوبة التهمة الواحدة للسجن 5 سنوات