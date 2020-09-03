أبرز الجهود المصرية المبذولة في إعادة إعمار العراق

أبدت الحكومة المصرية استعدادها الجاد للتعاون مع نظيرتها العراقية في ملف إعادة الإعمار لمواجهة الأضرار التي نجمت عن محاربة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم "داعش" الإرهابي، وهو ما ذكرت مصادر مطلعة على ملف التعاون بين الجانبين، أن هناك 4 قطاعات رئيسية، تضم 19 مجالا تسعى الحكومة العراقية لإعادة الإعمار بها، ما يُمثل فرصا للشركات المصرية الجادة في التعاون بمشروعات ضخمة، ونقل خبراتها التنموية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشقاء في "بغداد".

وتُقدر حاجة العراق لـ"إعادة الإعمار" وتطوير بعض خدماتها المُقدمة للمواطنين العراقيين في المناطق المُحررة من التنظيمات الإرهابية بما يزيد عن 100 مليار دينار عراقي، بحسب "المصدر"، لـ"الوطن"، مؤكدة أن هناك مساعي من شركات مصرية كبرى عدة للعمل في مشروعات إعادة الإعمار بالفترة المقبلة.

وشهدت البلدين العديد من اللقاءات والجهود المشتركة في ملف إعادة إعمار العراق:

يونيو 2017

قدمت القوات المسلحة شحنة مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية مهداه إلى الشعب العراقى، وذلك في إطار الدور المصري الفعال تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات المحن، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

30 يناير 2018

محلب أول مسؤول عربي وأجنبي يزور الموصل بعد تحريرها من "داعش"، حيث التقي الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري، كما التقى مع كبار المسؤولين العراقيين.

سلم "محلب" رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعلق بدعم مصر للعراق واستعدادها للمشاركة في جهود الإعمار، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

25 يونيو 2018

زار إياد علاوي نائب رئيس جمهورية العراق مصر، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحة العراقية وتطورات الوضع السياسي ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

كما بحث عدد من مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها لمصلحة الشعبين الشقيقين حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بينهما ولاسيما الاستفادة من الخبرة المصرية في عملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة الحرب على داعش وفي تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.

3 أكتوبر 2018

زار محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له مصر، واستقبله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

بحث الجانبان سبل التعاون بين برلماني البلدين للدفع بالعلاقات السياسية والاقتصادية نحو الأمام بما يتماشى مع حجم ومكانة مصر والعراق في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

مارس 2019

عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق في مصر، بحث خلالها الرئيس السيسي، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، تعزيز العمل العربي المشترك والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب، وتنسيق الرؤى قبل انعقاد القمة العربية نهاية مارس الحالي، وآليات إعادة إعمار العراق.

14 يونيو 2019

انطلق ملتقى "بناة مصر" في دورته الخامسة، المقرر انطلاقها في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية في إعادة إعمار دولتي ليبيا والعراق، ومشروعات الربط التي تعتزم إقامتها مصر مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق، ودعم جهود الدولتين في إعادة إعمار المناطق المدمرة التي كان يسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، وذلك في إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية الشقيقة.