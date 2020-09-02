رئيس وزراء العراق: زيارة ماكرون بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، سعي العراق لتوسيع الشراكة مع فرنسا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من جوانب التعاون بين البلدين.

وقال "الكاظمي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأوردته قناة السومرية نيوزالإخبارية - "إن زيارة الرئيس الفرنسي بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية"، معربًا عن سعادته بزيارة ماكرون إلى بغداد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده مهتمة بتوسيع الشراكة مع فرنسا، باعتبارها شريك مهم للعراق.

وأضاف "نسعى لتفعيل العمل بوثيقة التفاهم الاستراتيجي بين البلدين"، لافتًا إلى أن فرنسا قدمت الدعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش.

وأكد أننا سنعمل على تذليل كل التحديات أمام الشركات الفرنسية، مقدمًا شكره للرئيس ماكرون على اهتمامه بحماية سيادة العراق، كون السيادة العراقية خط أحمر.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، استقبل في وقت سابق اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالعاصمة العراقية بغداد.