نهى العمروسي: بنتي بتصلي الفرض بفرضه

دفاع متواصل من الفنانة نهى العمروسي عن ابنتها الوحيدة المتورطة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "فيرمونت"، حيث خرجت خلال الأيام الماضية بعدة تصريحاتٍ؛ لترد على كل ما يتعلق بابنتها في القضية، مطالبة بالتوقف عن الخوض في سيرة ابنتها اليتيمة، والتي ترى العمروسي أنها ضحية في هذه القضية وهو ما سيثبته التحقيق، لكن تلك ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها العمروسي عن ابنتها وتدافع عنها.

وفي حديث قديم للفنانة نهى العمروسي مع الإعلامية نادية حسني بقناة "دريم"، عن قضية تعاطيها المخدرات، قالت إن ابنتها نازلي مصطفى وقتها كانت هادئة وقوية ولديها ثقة فيها.

وأشارت العمروسي إلى أن ابنتها نازلي شخصيتها هادئة، وتحب العزلة، كما أنها من النوع المحافظ، وتصلي الفرض بفرضه، مؤكدة خلال حديثها أنها رومانسية للغاية، وهو الأمر الذي ورطها في كل هذه المشكلات.

وتذكرت العمروسي، في وقت سابق، وقت أن اتهمت في قضية تعاطيها المخدرات، وكيف تصرفت ابنتها الوحيدة نازلي مصطفى وقتها، وكيف كانت هادئة و قوية وعندها ثقة في برءاة والدتها، وهو ما يجعلها تحمل لها الشعور نفسه والثقة في برأة ابنتها من كل ما يُشاع حولها في قضية "الفيرمونت".

كانت الفنانة نهى العمروسي، أكدت في تصريحات سابقة لــ"الوطن"، صحة عقد الزواج المتداول لابنتها، موضحة أن زوجها هو أحد المتهمين في "قضية فيرمونت".

وتابعت: "زوجها واحد من المتهمين، وكان ضحك على بنتي واتجوزها من ورايا وهي عندها 21 سنة، لأنها كانت بتحبه وكانوا مع بعض في المدرسة، وسابته من سنة".

ووعدت الفنانة نهى العمروسي بالكشف عن مفاجآت كبيرة في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"، بعد القبض على عدد من الأشخاص ومن بينهم ابنتها نازلي مصطفى كريم