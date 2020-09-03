مصدر: قضية فيرمونت متشعبة وعدد المتهمين في تزايد

تواصل جهات التحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي بفندق فيرمونت استجواب عدد من المتهمين الجدد في القضية على صلة بوقائعها القديمة وغيرها من وقائع تتكشف خلال إجراءات الاستجواب.

وكشف مصدر لـ" الوطن" إن عدد المتهمين فى القضية مرشح للزيادة، وذلك وفقا لما تسفر عنه التحقيقات الجارية، لافتًا إلى أن هناك عددًا من المتهمين تم إخلاء سبيلهم لعدم تورطهم فى الوقائع بينما هناك متهمون آخرون سيتم ضبطهم وآخرون هاربون خارج البلاد.

وأوضح المصدر أن القضية متشعبة وتحوي كما كبيرا من التفاصيل والوقائع والاتهامات المتعددة التى يتم توجيهها للمتهمين في ضوء الوقائع التى تكشف عنها التحقيقات.

ولفت المصدر إلى أن إدارة الإنتربول قامت بإصدار نشرات لضبط عدد من الهاربين خارج البلاد وتم بالفعل مخاطبة الجهات المعنية فى الإنتربول الدولى لملاحقة المتهمين.

كانت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي أعلنت في 2 أغسطس الجاري أنَّ الفندق على دراية ويتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق في أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014، مضيفة في بيان تمّ نشره عبر حسابها على "تويتر"، أنَّه "تمّ التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث إن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا"، مؤكّدة التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.