"عنبر آداب القناطر" ينتظر ابنة نهى العمروسي المحبوسة في قضية فيرمونت

لا تزال المتهمة نازلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، المحبوسة على ذمة التحقيق في واقعة الاغتصاب الجماعي الشهيرة بقضية فندق فيرمونت التى شغلت الرأي العام مؤخرًا، محتجزة في أحد أقسام الشرطة في القاهرة الجديدة، وتمثل المتهمة أمام جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات معها بعد أن جدد قاضي المعارضات حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

"عنبر الآداب في سجن القناطر" سيكون جهة إيداع المتهمة لاستكمال مدة حبسها في حالة بقائها قيد الحبس الاحتياطي مدة طويلة، وأن المتهمة قضت ما يقرب من أسبوع رهن الحبس الاحتياطي في القضية التى تباشر فيها جهات التحقيق تحقيقات موسعة بعد أن تقدمت فتاة ببلاغ إلى النيابة العامة كشفت من خلاله عن تعرضها للاغتصاب داخل فندق فيرمونت منذ 6 سنوات.

ووقَّع الطب الشرعي الكشف على نازلي كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، نفاذا لأمر جهات التحقيق بعرضها وآخرين على المعمل الكيماوي، من أجل سحب عينات لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه.

كان قاضي المعارضات جدد حبس نازلي كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق في قضية فندق فيرمونت.

وكانت النيابة العامة، أصدَرت بيانًا حول مستجدات قضية فيرمونت، حيث أمرت بإخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة 300 ألف جنيه، ورابع بضمان محل إقامته، فضلًا عن حبس 3 متهمين جدد من بينهم منظم الحفلات أحمد الجنزوري ونازلي كريم ابنة نهى العمروسي.