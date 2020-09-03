شكري: مصر تولي أهمية بعلاقتها مع المفوضية الأوروبية

شدد وزير الخارجية سامح شكري على الأهمية التي توليها مصر بعلاقتها مع المفوضية الأوروبية والدول أعضاء الاتحاد الأوروبي في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، باعتبار الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لمصر استثماريًا وتجاريًا، وهناك أهمية كبيرة معلقة على التعاون الاقتصادي في إطار جهود مصر المتوصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وإنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف شكري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يجمعه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمنعقد في القاهرة إنه جرى تناول كل أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمفوضية الأوروبية واستعراض الوضع الإقليمي، والتحديات التي تواجه الطرفين وكيفية العمل المشترك لمواجهة هذه التحديثات سواء القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وقضايا الإرهاب وأهمية استمرار الجهود والعمل المشترك لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.

وتابع شكري بأنه جرى تناول الأوضاع المضطربة شرق المتوسط، وأهمية استعادة الاستقرار من أجل رفاهية شعوب المنطقة، وعدم استمرار المعاناة بسبب الصراعات المسلحة.