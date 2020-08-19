شكري يبحث مع نظيره الإيطالي تطورات الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيطالي "لويجي دي مايو" ، حيث تناول الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات في ليبيا، والوضع على الصعيد الفلسطيني.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال شهد التشاور حول ترتيب لقاءات قادمة بين شكري ونظيره الإيطالي، للتباحث حول كيفية إرساء الاستقرار عبر دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة.