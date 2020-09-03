عاجل.. 6 إجراءات حكومية لدعم مبادرة "ما يغلاش عليك"

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المقترحات التى تسهم فى تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم المستهلك المصري "ما يغلاش عليك"، وجاءت تلك المقترحات كالآتي:

1- منح مساهمة الخزانة العامة لحاملي البطاقات التموينية بنسبة 10% من سعر السلعة في حالة قيام المُصنعين والتجار بمنح خصم أقل من 15% من سعر السلعة.

2- تكون مساهمة الخزانة العامة بنسبة 14% في حالة منح المُصنعين والتجار خصمًا على السلعة التي تزيد نسبة الخصم بها على 15% من سعرها.

3- السماح للتجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية الكبرى بالبيع للمستهلك بسعر يقل بنسبة 10% عن سعر بيع السلعة للمستهلك الوارد من المصنع بعد التخفيض، بدلا من 5% فقط حاليًا.

4- تسديد وزارة المالية مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لحاملي البطاقات التموينية في مدة لا تجاوز 4 أيام عمل.

5- التنسيق مع وزارة التموين بحيث يجرى السماح لحاملي البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري المقرر لهم بالسلع التموينية.

6- التنسيق مع وزارة التموين للسماح لحاملي البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من وفورات نقاط الخبز، وإضافتها إلى المساهمة المحددة لهم، على أن يكون ذلك الأمر اختياريًا، ويجرى تصميم النظام الإلكتروني الذي يحقق ذلك.