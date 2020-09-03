مدبولي: قادرون على إنهاء ظاهرة البناء المخالف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تتابع ملف رصد المخالفات والتعديات على مدار اليوم، وتضعه على أجندة أولوياتها.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، عزم الحكومة القضاء نهائيا على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنّ الدولة تمتلك الآليات والأدوات لتنفيذ ذلك لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وضمان مستقبل أفضل لهذا الوطن وأبنائه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أنّه جار التنسيق مع مسؤولي إدارة المساحة العسكرية، لتوفير الأطقم المطلوبة لتشغيل وحدات رصد المخالفات التي سيتم إنشاؤها في كل محافظة، وتدريب من يقع عليهم الاختيار للقيام بهذا العمل، لافتة إلى أهمية الاستفادة من مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدي لها.