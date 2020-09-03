الصحة تعلن توصيات مشاورات شمال أفريقيا للسكان

أعلن الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، الذي مثل مصر وترأس فعاليات مشاورات شمال أفريقيا بشأن السكان والتنمية 2020، عددًا من التوصيات المهمة لمواجهة عدد الملفات التي تمثل تحديا في مجال السكان والتنمية في دول الشمال الأفريقي.

وتضمنت توصيات المؤتمر الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي، ضرورة تكرار المشاورات في المستقبل، والتعاون في شتى المجالات المتعلقة بالسكان والتنمية، إضافة لاستدامة التواصل والتعاون بين دول شمال أفريقيا كشركاء في السكان والتنمية كجزء أصيل ناتج عن المشاورات.

وألقى نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، كلمة في ختام المشاورات الافتراضية الخاصة بالسكان والتنمية في شمال أفريقيا، أشاد خلالها بالمناقشات العلمية المثمرة والأفكار المتميزة، التي اتسمت بها الجلسات الإستشارية الافتراضية، والتي تم التطرق خلالها لمواضيع كثيرة ومتشعبة خاصة بالسكان والتنمية، من تفرد دول الشمال الأفريقي بتركيبة سكانية متميزة لتأثيرات التغير المناخي والتعليم وأمور أخرى كثيرة، مرورًا بتداعيات جائحة كورونا.

وأكد توفيق أنّ المناقشات أثمرت عن توافق الآراء بشأن المشاكل، والوصول لموقف موحد للقارة ولدول شمال أفريقيا أصبح أكثر وضوحًا، مشيرًا أن هذه الجلسات ستكون أول الخطوات لتحقيق أهداف التنمية والوصول إلى أفريقيا التي نريد من خلال التعاون والشراكة المثمرة وتبادل الخبرات الغنية.