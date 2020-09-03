نائب: مصنع فلنكات السكة الحديد بقنا يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة

ثمّن اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إعلان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة مصنع "سيجوارت" لتصنيع فلنكات السكك الحديدية بمحافظة قنا، وذلك خلال 8 أشهر، لخدمة التوسع فى خطوط السكك الحديدية، خاصة خط أبو طرطور - سفاجا، وغيره من خطوط الصعيد.

وقال "رسلان"، فى بيان له اليوم، إن إنشاء المصنع يتكلف 10 ملايين دولار، وذلك بعد فتح الاعتماد المستندي لشركة سيجوارت لاستيراد المصنع من شركة "بلان الإيطالية"، بما يسهم في الحد من مشكلة البطالة داخل محافظة قنا بجميع مدنها ومراكزها وقراها.

وأضاف النائب، أن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال حقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع فيما يتعلق بالتطوير والتحديث داخل جميع الشركات التابعة للوزارة، مناشدًا الوزير بإعطاء أولوية قصوى للشركات داخل محافظات الصعيد بصفة عامة، ولمجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا بصفة خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن المصنع يضم معدات يمكن فكها وتركيبها من مكان لآخر حسب الحاجة، بما يوفر على الشركة نقل فلنكات السكك الحديدية لمسافات طويلة، ويرفع تكلفة النقل عنها.