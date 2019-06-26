تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط 3 متهمين "حدث"، لاتهامهم بسرقة فلنكات السكة الحديد بمنطقة البدرشين.

ذكرت تحريات وتحقيقات العميد خالد فهمى مأمور مركز البدرشين، أن بداية الواقعة، كانت أثناء مرور دورية أمنية من مركز شرطة البدرشين، شاهدت المتهمين أثناء سيارهم ب"تروسيكل" وبحوزتهم المسروقات "فلنكات"، من السكة الحديد، وتمكنت القوات من ضبطهم، وتبين من خلال الفحص الذى اجره العقيد علاء فتحي رئيس مباحث القطاع، "حسن.ع" 16 سنة، و "فارس.ح" 16 سنة، و"تهامى .س" 17 سنة، وتم التحفظ عليهم، وجاء في محضر الشرطة، أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بإحالة المتهمين للنيابة التي تباشر التحقيق.