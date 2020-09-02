إنشاء مصنع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية بتكلفة 10 ملايين دولار

بدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الإجرءات التنفيذية لتدشين مصنعا ضخما لإنتاج فلنكات السكك الحديدية، بمحافظة قنا بالصعيد .

وأكد وليد الرشيدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"الوطن"، أن تكلفة إنشاء المصنع الجديد الخاص بشركة سيجوارات التابعة لـ"القابضة" تصل تكلفته 10 ملايين دولار.

وأضاف "الرشيدي" أن إنشاء مصنع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية يتماشى مع خطة الدولة التي تتوسع في مد خطوط السكك الحديدية الجديدة مع إعادة هيكلة شبكة السكك الحديدية في مصر المتهالكة لأكثر من 100 عام.

وتابع أن شركة سجوارت بدات الخطوات الجادة لاستيراد مواد إنشاء المصنع من شركة "بلان الإيطالية"، ليكون جاهزا للعمل قبل منتصف يونيو المقبل.