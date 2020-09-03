شكري: وقف العمليات العسكرية في ليبيا تحقق بفضل موقف مصر

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الأوضاع في ليبيا محل اهتمام لمصر والمفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى أن مصر تتواصل وتنسق مع شركائها الأوروبيين لإيجاد الحلول المناسبة للوضع في ليبيا وخدمة الشعب الليبي؛ للحفاظ على سيادة أراضيه ومنع التدخلات الأجنبية العسكرية.

وأضاف شكري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يجمعه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمنعقد في القاهرة، أن الجميع يسعى للاستقرار ووقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي يعبر عن كل الأطياف الليبية جغرافيًا وسياسيًا والتوزيع العادل للثورة وولاية مجلس النواب الكاملة لمراقبة عمل الحكومة ووقف العمليات العسكرية، الذي تحقق من خلال الموقف الذي اتخذ من قبل مصر، وما أعلنه الرئيس السيسي بعدم تجاوز الخط الأحمر "سرت - الجفرة".

وتابع بأن رؤية مصر في هذه القضية لم تتغير خلال الفترة الماضية بأنه ليس هناك إلا الحل السلمي التوافقي الليبي الليبي، وهو مستمد من إطار الصخيرات وقرارت مجلس الأمن، موضحا أن المجتمع الدولي متفق على مسار للتوصل لحل للأزمة الليبية من خلال مقررات مسار برلين.

واستكمل شكري أنه على المجتمع الدولي أن يظهر جديته ولا يكتفي بمجرد الدعوة لتحقيق أمور ولا يبذل الجهد المطلوب للدفع بهذه الرؤية، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها، مشددًا على استمرار مصر في تنسيقها، آملين بتطورات إيجابية الفترة المقبلة.