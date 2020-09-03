"التضامن": بروتوكول مع "المركزي" لصرف برامج الحماية إلكترونيا

تُوقّع وزارة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون، مع البنك المركزي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مُمثلًا عن شركات المحمول الأربع العاملة في مصر؛ لصرف المزايا للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأهمها؛ المعاشات، وإعانات تكافل وكرامة، ونفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك باستخدام المحفظة الإلكترونية، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي التي تتيح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مُسبقاً ومحَافِظ الهاتف المحمول مجاناً، دون أي رسوم لمدة 6 أشهر.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هذا الاتفاق يأتي تتويجًا لمباحثات استمرت لمدة ثلاثة أشهر مع مسؤولي البنك المركزي، وجهاز تنظيم الاتصالات، وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ حيث تعمل الوزارة حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة صرف برامج الحماية الاجتماعية، لتواكب استراتيجية الحكومة والبنك المركزي الخاصة بتطوير الاقتصاد القومي.

وذكرت الوزيرة أن الاستراتيجية ترتكز إلى استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، من أجل التحول إلى اقتصاد رقمي يحد من الاعتماد على الدفع النقدي (الكاش)، وتحقيق الشمول المالي بضم غير المتعاملين مع البنوك؛ للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسهم المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، والمقدر عددهم بنحو 10 ملايين مستفيد، وفي نفس الوقت الحصول على مستحقاتهم المالية بطريقة سلسة وأكثر أمانًا.

وأوضحت "القباج" أن الدفع الإلكتروني يُعد أيضًا أحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المحفظة عبارة عن محفظة افتراضية على التليفون المحمول تُوضع فيها الأموال، ويمكن من خلالها دفع الفواتير والشراء وتحويل واستقبال الأموال، دون استخدام الكاش ودون حاجة إلى وجود حساب بنكي لمستخدم هذه الخدمة.

ولفتت إلى أن استخدام المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول يتيح العديد من الخدمات للمنتفعين ببرامج شبكات الأمان الاجتماعي؛ مثل الصرف النقدي للمساعدات والنفقة والمعاشات من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، وتسيير التحويلات المالية من حساب المحفظة إلكترونية إلى حساب محفظة أخرى من محافظ الهاتف المحمول، وتسهيل إجراء جميع المعاملات اليومية لشراء السلع والخدمات، مع إمكانية سداد جميع فواتير الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه وغاز بطريقة آمنة وسريعة دون الحاجة للخروج من المنزل، وأيضًا إعادة شحن رصيد مالي للهاتف المحمول خصمًا من رصيد المحفظة.