"القباج" توجه بتقديم كل أوجه الدعم للسيدة سعدية خليل

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من فريق "أطفال بلا مأوى" عن تعامل الفريق مع حالة السيدة سعدية خليل، 88 عامًا، التي تداول قصتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توجه فريق أطفال بلا مأوى للحالة وأجروا دراسة حالة، وقد تبين أنها تقيم بغرفة غير صالحة للمعيشة فوق سطح منزل قديم بمفردها ولا يوجد من يرعاها، حيث توفى زوجها وليست لديها أبناء، ويقوم بعض السكان بتقديم الخدمة لها بين الحين والآخر.

وعلى الفور وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" بنقل الحالة لإحدى مؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى التابعة للوزارة.

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين ضرورة الإبلاغ عن الأطفال بلا مأوى أو كبار السن المشردين بلا مأوى المتواجدين بالشوارع.

وطالبت الوزارة بضرورة اتصال المواطنين على الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.com/AtfalBelaMawa