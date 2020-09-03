تعرف على دور نجل أيمن نور في قضيتي "فيرمونت" و"أحمد بسام زكي"

شغلت قضية الاغتصاب الجماعي داخل فندق فيرمونت الرأي العام، واستحوذت على اهتمام كل وسائل الإعلام، لما تحتويه من معلومات صادمة تخص صفوة المجتمع وأبناء مشاهير في الفن.

جهات التحقيق تبذل جهودًا كبيرة في تلك القضية التي تضم عشرات المتهمين ما بين مقبوض عليهم وهاربين خارج البلاد تجري ملاحقتهم قضائيًا بقرارات قضائية رسمية.

شادي أيمن نور الابن الأكبر للهارب أيمن نور، أحد أطراف قضية فيرمونت، وتكثف جهات التحقيق جهودها للتحري عن دوره في القضية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حالة ثبوت ضلوعه فيها.

وتجمع جهات التحقيق الأدلة حول دور نجل أيمن نور من خلال مناقشة المتهمين المقبوض عليهم عن دور نجل نور، بعدما قالت المحامية دينا المقدم في بلاغ تقدمت به إلي النيابة العامة، إن شادي التقى الفتاة التي قالت إنها تعرضت للاغتصاب، لمحاولة صنع حالة من الجدل وصنع "تريند" عبر أحد حسابات يديرها على موقعي تويتر وإنستجرام وترويج شائعات أن الفتاة تجري محاربتها لحماية المتهمين في القضية زاعما أنهم "أبناء ناس مهمين"، وعندما تبنى المجلس القومي للمرأة قضية الفتاة المبلغة، وفُتح تحقيق من الجهات المختصة، بدأ في زيادة ترويج الشائعات لتأليب الرأي العام في الداخل والخارج ضد مؤسسات الدولة، لكن صدور قرارات متتابعة بضبط وإحضار وحبس متهمين على ذمة القضية دحض تلك الادعاءات، خاصة مع ظهور أقاويل تشير إلى أن حفلات منظمة كانت تجري في الفندق الشهير وتمارس فيها أوجه عديدة للشذوذ والمخدرات وغيرها من الجرائم.

وأوضح البلاغ أن نفس الدور لعبه نجل أيمن نور في قضية أحمد بسام زكي، طالب الجامعة الأمريكية الذي أحيل اليوم إلى المحاكمة، وذلك لتصدير صورة سيئة عن البلاد، حيث ادعى في بادئ الأمر أن مؤسسات الدولة تواطأت لإخفاء الجريمة لكن تم إلقاء القبض على المتهم وأحيل للمحاكمة الجنائية.