حظك اليوم الجمعة 4-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يحب القيادة، ويخوض التحديات بثقة، لكنه لايضيع وقته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل العمل يجعلانك أكثر نشاطا ويقظة وإصرارا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في برجك يحفزك ويمدك بالسحر والجاذبية وتلفت أنظار الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.