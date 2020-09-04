حظك اليوم الجمعة 4-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور غير قادر على التواصل بشكل جيد مع الغير، ويتميز بالكرم والإخلاص، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وقد يجعلك تشعر بانخفاض طاقتك وعليك ألا تتحامل على نفسك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان وعليك أن تتعامل بهدوء كي تستطيع مواصلة المسيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.