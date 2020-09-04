حظك اليوم الجمعة 4-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بسخصيته القوية وحبه لذاته، ما يجعل المحيطين به يعتبرونه شخصية متكبرة ومغرورة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعوك للمغامرة وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ مما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.