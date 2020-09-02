حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه القدرة على خلق أجواء مميزة له ولمن حوله بسهوله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لخطواتك واعتن بحساباتك لتنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم قاوم التشوش واهدأ لتسيطر على الأمور!

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.