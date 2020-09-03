حظك اليوم الخميس 3-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد طموح ومتسامح، ويثق في قدراته بدرجة كبيرة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر مع عطارد في منزلي المال يطالبك أن تقوم بمراجعة خطواتك وتنظيم نفقاتك وتأنّ في البيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تقترب ممن تحب وتركز على أهدافك وتلحظ جيدا ما يدور حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.