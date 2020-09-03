الحكومة توافق على استثمار "سوق الجمعة بالتونسي" بالبيع أو الانتفاع

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المشاركة بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستثمار سوق الجمعة بالتونسي بمدينة 15 مايو، بالبيع أو حق الانتفاع للمستثمرين في هذا المجال، مع حفظ حقوق كل طرف، لتفعيل النشاط بالسوق والاستفادة من المشروع.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الذي شارك فيه نحو 21 وزيرا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.