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5 طرق للإبلاغ عن مخالفات حرق قش الأرز

كتب:

رضوى هاشم
05:44 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
اعادة تدوير قش الأرز

اعادة تدوير قش الأرز

مع بداية موسم السحابة السوداء وظهور بوادر حرق المخلفات الزراعية أعلنت وزارة البيئة عن طرق ومواعيد تلقي الشكاوى للمخالفين ممن يحرقون المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز من خلال  خمس وسائل مختلفة مهيبة بالمواطنين اتخاذ موقف إيجابي لوقف نوبات تلوث الهواء الحادة التي تكلف الدولة مليارات وتشكل عبئا  اقتصاديا وصحيا وتهدر المردود الاقتصادي المنتظر من إعادة تدوير تلك المخلفات 

وجاءت وسائل الشكوى كالآتي:

- الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من الثامنة صباحا إلى 9 مساء.

- عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية.

- تطبيق WhatsApp  عبر رقم هاتف 01222693333.

- عبر الخط الأرضي للوزارة 022525640.

- كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة قد أعلنت اليوم بدء إجراءات منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء لعام 2020 بالتعاون مع وزارت الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء، من خلال مجموعة من المحاور تتمثل في متابعة إجراءات جمع قش الأرز.

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