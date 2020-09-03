5 طرق للإبلاغ عن مخالفات حرق قش الأرز

مع بداية موسم السحابة السوداء وظهور بوادر حرق المخلفات الزراعية أعلنت وزارة البيئة عن طرق ومواعيد تلقي الشكاوى للمخالفين ممن يحرقون المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز من خلال خمس وسائل مختلفة مهيبة بالمواطنين اتخاذ موقف إيجابي لوقف نوبات تلوث الهواء الحادة التي تكلف الدولة مليارات وتشكل عبئا اقتصاديا وصحيا وتهدر المردود الاقتصادي المنتظر من إعادة تدوير تلك المخلفات

وجاءت وسائل الشكوى كالآتي:

- الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من الثامنة صباحا إلى 9 مساء.

- عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية.

- تطبيق WhatsApp عبر رقم هاتف 01222693333.

- عبر الخط الأرضي للوزارة 022525640.

- كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة قد أعلنت اليوم بدء إجراءات منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء لعام 2020 بالتعاون مع وزارت الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء، من خلال مجموعة من المحاور تتمثل في متابعة إجراءات جمع قش الأرز.