التنمية المحلية: التنسيق مع 6 محافظات لمواجهة السحابة السوداء

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن اللجنة التنسيقية المشكلة من وزارات التنمية المحلية والبيئة والنقل والداخلية والزراعة والري والصحة عقدت منذ قليل عبر الفيديو كونفرانس اجتماعها الأسبوعي، لمتابعة مجهودات التصدي لموجة السحابة السوداء التي تنبعث من حرق قش الأرز.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أنه يجري التنسيق مع 6 محافظات لمواجهة الظاهرة والقضاء على التلوث ومنها الغربية وكفر الشيخ والشرقية والقليوبية، لافتا إلى أن أثار السحابة السوداء تظهر بداية من شهر أغسطس حتى منتصف نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه يجري تشجيع الفلاحين عن طريق متعهدين لجمع قش الأرز وتدويره وتحويله إلى منتج مفيد حتى لا يضر البيئة حيث يجري استخدامه في عدة مجالات ومنها صناعة الأعلاف والخشب المضغوط والأسمدة.

وأشار إلى وجود فرق عمل بالمحافظات علاوة على زيارات تفتيش لمتابعة الحفاظ على بيئة نظيفة، علاوة على أن كل الوحدات المحلية مع أجهزة البيئة والصحة والمرور يعملوا على الأرض لحل المشكلات على الفور والتصدي لأي تجاوزات من أجل بيئة خالية من السحابة السوداء.

وأشار إلى أن مصادر التلوث منها المسابك ومكامير الفحم ويجري التعامل معها، بالإضافة إلى المخلفات الصناعية للأماكن غير المخططة وجار العمل على معالجة أي تجاوز، والعمل على نقل المخلفات الصلبة إلى مدافن آمنة بدلًا من الحرق، وقش الأرز يجري استغلاله بالشكل الأمثل وتحويله إلى منتج مفيد بدلًا من الحرق.