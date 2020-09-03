الصحة: أكثر نسب وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ أكثر نسبة وفاة في الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" جاءت في الحالات المصاحبة لأمراض مزمنة.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمة ألقتها باجتماع مجلس الوزراء منذ قليل، أنّ المرحلة العمرية الأكثر إصابة بالوفاة بين 60-69 عاما بنسبة 29.1%.

وتابعت: "في حالة الأطفال أقل من 10 سنوات فمعدل الوفاة يقل بنسبة 1%، كما أنّ معدل حدوث الوفيات لكبار السن يفوق حدوثها في المراحل العمرية الأصغر، وهو ما يتفق مع المعدلات العالمية".

ووفقًا لما عرضته الدكتورة هالة زايد، فمعدل الإصابة الأسبوعي وصل لـ1137 حالة في الفترة من 22- 28 أغسطس، بعد أن بلغت الإصابات 844 في الأسبوع السابق عليه، ما يدعونا لأهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.