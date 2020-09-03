الصحة: كورونا لا يستهدف الجهاز الهضمي أكثر من التنفسي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ فيروس كورونا لم يستهدف الجهاز الهضمي أكثر من الجهاز التنفسي كما تداول البعض، وأنّه لا يوجد اختلاف متباين بين الشهور فيما يخص الإصابة بعرض أو أكثر.

وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ ذلك يأتي بتحليل أهم الأعراض المصاحبة لمرضى فيروس "كورونا" المحتجزين بمستشفيات العزل، إذ جرى تحليل بيانات 8203 مرضى بكورونا في 28 مستشفى عزل، ومقارنة الأعراض التي ظهرت عليهم على مدار الشهور الماضية لمراقبة إمكانية تحور الفيروس.