تحقيقات قتيلتي قوص: المتهم انتقم لعرض شقيقاته وحبه القديم

قال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن النيابة انتقلت وناظرت جثتي فتاتي قنا، اللتين عُثر عليهما مذبحوتين داخل منزلهما بمركز قوص في قنا، وناظرتهما وانتدبت "الطبيب الشرعي" لإجراء الصفة التشريحية عليهما، كما انتدبت "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" لرفع الآثار المادية بمسرح الحادث لفحصها.

وأشار بيان النيابة العامة إلى أن المتهم أقر في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة انتقامًا من المجني عليها الكبرى، بعد علمه بارتباطها بآخر غيره إثر علاقة عاطفية كانت تربطهما منذ فترة، فضلًا عن طعنها في شقيقاته وتحدثها بذلك مع مَن ارتبطت به، فقتلها بسكين من مسكنها، ثم قتل شقيقتها بعدما رأته يرتكب جريمته حتى لا يفتضح أمره.

ومثَّل المتهم كيفية ارتكابه الجريمة بمسرح الحادث خلال معاينة تصويرية أجرتها النيابة العامة، التي كلفت إدارة الإنقاذ النهري للبحث عن السكين سلاح الجريمة الذي أقر المتهم بإلقائه بترعة بمنطقة جزيرة مطيرة بدائرة مركز قوص، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وسألت النيابة العامة خال المجني عليهما فشهد بغياب والدهما عنهما لعمله بمحافظة أسوان، وبعثوره عليهما مذبوحتين حال استطلاعه أمرهما للاطمئنان عليهما، وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد شخص المتهم مرتكب الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطه لاستجوابه.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهم، احتياطيًّا بعد إقراره بارتكاب الجريمة.. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا ظهيرة يوم 27 أغسطس الماضي بالعثور على جثمانَي فتاتين -إحداهما تبلغ من العمر 18 عامًا والثانية 12 عامًا- منحورتين بمسكنهما بجزيرة مطيرة مركز قوص بمحافظة قنا.