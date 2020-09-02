"صياد قنا" يمثل جريمته بذبح شقيقتين تحت حراسة مشددة

قال مصدر أمني، إنَّ المتهم بقتل وذبح شقيقتين بجزيرة مطيرة بقنا، يمثل حاليًا الجريمة تحت حراسة مشددة من الأجهزة الأمنية.

كانت النيابة العامة بمركز قوص، قررت حبس المتهم "م.ج" (31 عاما - صياد)، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقتين ذبحًا داخل منزلهما بقرية جزيرة مطيرة في مركز قوص جنوب قنا.

وبحسب بيان أمني، تمّ تحديد وضبط مرتكب الواقعة (صياد - مقيم بمحافظة أسوان)، حيث قرر أنَّه نظراً لسابقة ارتباطه بعلاقة بإحداهما وحدوث خلافات بينهما وارتباطها بشخص آخر ومعايرتها له بسوء سلوك شقيقتيه، عقد العزم على التخلص منها.

وتابع البيان، أنَّ المتهم في سبيل تنفيذ مُخططه توجه بتاريخ الواقعة لمسكنها وعقب قيامها بفتح الباب له كبلها وكمم فمها وتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين"، محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها ولدى مشاهدة شقيقتها له وخشية افتضاح أمره، تعدى عليها بذات السلاح محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، واستولى على هاتفها المحمول وهرب وتخلص من الهاتف والسلاح المستخدم بالقائهما بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.

وقال مصدر أمني، إنَّ المتهم قبل الحادث بيومين كان بصحبة الفتاتين، وقالت له إحداهما "والله هروح أقول لخالك"، فكان رده: "والله لو مسكتيش وكتمتي بوقك هقطع لسانك".