بعد أن أفرجت عنه الشرطة.. صياد يعترف بقتل شقيقتين في قنا

مفاجأة مدوية كشفها شاهد رؤية في واقعة مقتل شقيقتين بجزيرة مطيرة بمركز قوص، إثر استدعاء صيادًا واستجوابه في القضية ثم إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة، حيث أكد شاهد الرؤية رصده للمذكور ناحية منزل القتيلتين يوم الواقعة، وجرى القبض على المتهم وبتضييق الخناق عليه اعرتف بالجريمة.

أمام اللواء عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام، إعترف "مجدى ط.ع " 31 عامًا ويعمل صيادًا بمحافظة أسوان بتفاصيل جريمته قائلاً: "قبل الحادث بيومين أخبرني صديقي أن القتيلة سترتبط بشخص آخر غيري رغم علمها بحبي لها وأمنيتي في الإرتباط بها، وعلى الفور عدت من عملي بمحافظة أسوان ووصلت متأخرا قبل منتصف الليل، وذهبت إلى منزلها وعندما فتحت الباب حاولت إسترضائها ولكنها أكدت أنها لن تتزوجني فدفعتها إلى داخل المنزل وحينها عايرتني بسلوك شقيقتى فازداد غضبى".

وتابع: "قمت بتكبيلها وكتم أنفاسها ثم ذبحتها وفوجئت بشقيقتها تستيقظ فقمت بذبحها واغتسلت بنهر النيل وغادرت قبل طلوع الشمس"وعقب إنتهاء المتهم من أقواله جرى تمثيل الجريمة في مكان الواقعة وسط حراسة أمنية مشددة.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من العميد جمال سالمان مأمور مركز قوص بعثور الأهالي على جثتي "نهى فتحي حسن الخطاري" 18 عامًا وشقيقتها نورهان، 13 عامًا، فى منزل أسرتهما بقرية جزيرة مطيره بقوص، وكشفت المعاينة وجود أثار ذبح بالرقبة.

وتبين أن المجنى عليهما يقيمان بمفردهما بعد وفاة والدتهما وزواج والدهما من أخرى، وأن مرتكب الحادث هو "مجدى ط.ع " 31 عامًا ويعمل صيادًا بمحافظة أسوان وسبق استجوابه والإفراج عنه إلا ان شاهد رؤيه أرشد عنه، وتم تضييق الخناق عليهحتى اعترف بارتكاب الجريمة، كما تبين أن المجنى عليها الأولى رفضت الزواج منه، ويوم الحادث دخل منزلها فى منتصف الليل و طلب منها الزواج فرفضت وأكد لها أن سمعتها أصبحت سيئة فعايرته بسلوك شقيقته فقام بتكبيلها بحبل وكتم أنفاسها و ذبحها وحينما استيقظت شقيقتها الصغرى قام بذبحها حتى لا تبلغ عنه الأمن.