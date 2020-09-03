نصائح لتجنب الأخطاء عند تشطيب شقتك: "متنساش مكان الفيش"

يرتكب مالكو الشقق أخطاء عديدة عند تشطيب الشقة، سواء في اختيار العفش أو البياض أو تقسيم الشقة وغيرها ما يتسبب في مشاكل أو عيوب بالشقة يكون من الصعب حلها بعد الانتهاء من التشطيب، وتقدم مهندس الديكور ندا هشام علي من خلال "الوطن" نصائح للمواطنين لتجنب الوقوع في أخطاء وقت التشطيب، كالتالي:

يفضل أن ينفذ صاحب الشقة تصميم 3D لرؤية التصميم بشكل كامل قبل التنفيذ.

مراعاة اختيار قطع أثاث تتناسب مع مساحات الشقة.

عدم إغفال المكان المناسب لفيش الكهرباء بشكل يتناسب مع مكان العفش.

اختيار الخامات المناسبة لكل مكان في شقة فعلى سبيل المثال الأرضيات الرخام يُفضل تنفيذها في "الرسيبشن" وتُنفذ الأرضيات الخشب في الغرف.

توظيف ألوان البياض التي يفضلها العميل في مختلف أنحاء الشقة بشكل صحيح.

اختيارتابولهات تناسب مع الألوان وقطع الأثاث، فهي تعطي لمسات مميزة في المنزل

تنفيذ الجبس البلد في السقف أفضل من" الجبسن بورد" نظرًا لأن تلفه يكون بعد وقت أطول.