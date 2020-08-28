تعمل إيه لو عايز تغير في نظام الشقة وتعدل وصلات الكهرباء؟

يضطر الكثيرون إلى تغيير النظام الخاص بالوحدة السكنية الخاصة بهم، سواء كان ذلك إزالة حائط بين غرفتين أو بناء حائط لفصل غرفة عن أخرى، ما يضطرهم إلى إبلاغ شركة الكهرباء التابع لها الوحدة السكنية حتى يتم إجراء تعديلات وتجنب المواطن التعرض للمسائلة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتعديل وصلة كهرباء داخلية أو خارجية، وفق الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء:

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- طلب تعديل التوصيلة.

- فاتورة كهرباء حديثة في حالة التوصيلة الداخلية.

- إيصال سداد مقايسة في حالة التوصيلة الخارجية.

إجراءات تعديل توصيلة كهرباء داخلية أو خارجية

- تقديم طلب بالرغبة في التعديل.

- تقوم شركة الكهرباء بإجراء المعاينة اللازمة للشقة أو العقار.

- إعداد المقايسة وتكاليفها.

- سداد الرسوم المقررة.

- تنفيذ التعديل وإنهاء الطلب خلال 3 أيام من سداد قيمة المقايسة.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

محافظة مطروح "شركة البحيرة".

محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".

محافظة كفر الشيخ "شركة شمال الدلتا".

محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

محافظة بورسعيد "شركة القناة".

محافظة الوادي الجديد "شركة مصر الوسطى".

محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

محافظة الشرقية "شركة القناة".

محافظة شمال سيناء "شركة القناة".