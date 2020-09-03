مد ضمان بيجو 3008 لـ 5 سنوات أو 150 ألف كيلو

أعلن الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية بيجو عن مد فترة الضمان الخاص بطراز 3008 الجديدة 2021 لخمس سنوات أو 150 ألف كيلو

وكان الوكيل، أعلن عن خصومات وصلت إل 30 ألف جنيه عل طرازات البيجو 508 و 5008 في شهر يونيو الماضي .

وجاء التخفيض على أسعار الفئات الثلاث من طراز 508 السيدان، حيث وصلت تخفيضات (بيجو 508 أكتيف)، إلى 15 ألف جنيه، ويصل سعرها إلى 459.990 جنيه.

كما وصلت التخفيضات على بيجو 508 ألور" إلى 25 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 499.990، كما وصلت التخفيضات على (بيجو 508 جي تي لاين) إلى 30 ألف جنية، ويصل سعرها الرسمي 569.990 جنيه.

وجاء أيضاً تخفيض أسعار الـ5008 ووصل حيث وصلت تخفيضات (بيجو 5008 أكتيف)، إلى 20 ألف جنيه، ويصل سعرها إلى 519.990 جنيه، وتخفيضات (بيجو 5008 ألور)، إلى 20 ألف جنيه، ويصل سعرها إلى 554.990 جنيه، وتتخفيض الفئة (بيجو 5008 ألور بلس) 20 ألف جنيه ويصل سعرها 594.990.

كما تم تخفيض الفئة تتخفيض الفئة (بيجو 5008 جي تي لاين) 20 ألف جنيه ويصل سعرها 644.990، وتخفيض الفئة (بيجو 5008 جي تي لاين LTD) 20 ألف جنيه ويصل سعرها 694.990