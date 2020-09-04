مدرب ملاكمة يقسو على طفل في تمرين الملاكمة.. محاذير يجب مراعاتها

فيديو متداول أثار جدلًا واسعا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، يرجع لمدرب فنون قتالية يقسو بالضرب على طفل أثناء تدريب الملاكمة في صالة رياضية بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، عرضه الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة مساء على شاشة التليفزيون المصري.

هلال مصطفى، مدرب الملاكمة وبطل الواقعة، قال إن الضربة التي تعرض إليها الطفل خلال تدريب الفنون القتالية ليست قوية، متابعًا: "دي ضربة فاضية ومفيهاش قوة"، موضحًا أن هذا اللاعب بطل الجمهورية ويتعرض للكثير من هذه الضربات خلال البطولات.

تعليقا على الواقعة، قال الدكتور شريف الكفراوي، مدرس تربية رياضية ومدرب ملاكمة سابق، إن هذا الأسلوب العنيف مع طفل في عمر صغير خطأ كبير قد يؤدي إلى إذى بدني على عكس ما هو شائع أو عكس ما يعتقد الأهالي أنه يساعده على قوة البنيان.

الكفراوي: بعض المدربين يلجأون للعنف كإثبات للأهالي اهتمامهم بتقوية الطفل

المدرب بطل الواقعة المتداولة يحاول بهذا الأسلوب أن يثبت لولي الأمر أنه يخلق من الطفل قوته، وبحسب تصريح الكفراوي لـ"الوطن" في تعليقه على الواقعة المتداولة معظم أولياء الأمور ينخدعون في تلك الطريقة لعدم علمهم بأساليب التدريب الصحيحة وهذا الأسلوب العنيف يعرف بـ"أسلوب تجاري" وليس أسلوبا رياضيا صحيحا، وبعض المدربين يلجأون للعنف كإثبات للأهالي اهتمامهم بتقوية الطفل.

مناطق عدة في الجسد يحذر على لاعبي الملاكمة الاقتراب منها أثناء اللعب أو التدريب، منها الضرب في منطقة الدماغ، والضرب في منطقة أسفل الوسط، وبحسب تعبيره، هذا ينطبق على الكبار فما بالنا بالتعامل مع الأطفال الأضعف جسديا،"لازم نراعي كويس طبيعة بنيان جسم الطفل عشان ميتصابش".