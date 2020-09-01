جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية مجتمعية في سيوة والسلوم‏‏

أعلن الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، إطلاق قافلة طبية مجتمعية متكاملة إلى مراكز مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة، في الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر الجاري.

وقال نائب رئيس الجامعة، في بيان له اليوم، إن القافلة تتضمن 7 خدمات تطوعية، منها توزيع المطهرات والتوعية والتثقيف ضد مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأشار إلى أنه من المقرر توزيع المواد الغذائية ‏واللحوم والألبان والأدوية، فضلا عن عمل صيانة لأسقف المدارس في تلك المناطق، وتزويدها بالمقاعد والأدوات المدرسية.

وأضافرمضان، أنه سيجري ‏شراء فرش جديد للمساجد، وتوصيل خطوط مياه جديدة لبعض القرى في واحة سيوة، وذلك لخدمة أكثر من 200 ‏أسرة.