"جيب" تعلن عن سيارتين عبر بث مباشر على الإنترنت

أعلنت الشركة الأمريكية العريقة "جيب" التابعة لمجموعة FCA عن سيارتين جديدتين اليوم من خلال عرض بث مباشر على صفحاتها على الإنترنت، حيث أعلنت جيب عن إحياء "جراند واجونير" بعد غياب دام لـ20 عاما، وأعلنت أيضا عن أسطورة الطرق الوعرة "جيب رانجلر 4Xe" الهجينة.

"جيب جراند واجونير" Grand Wagoneer" هي نسخة اختبارية ستكون جاهزة للإنتاج في أواخر عام 2021 كموديل 2022، لا يوجد معلومات رسمية عن المحركات التي ستكون متوفرة ولكن كلها توقعات، لكن الأكيد أنها ستكون هجينة بعدد أحصنة فوق الـ400 حصان.

تحتوى جيب واجونير على 7 شاشات تعمل باللمس لتكفى جميع الركاب الـ7 من بداية من 3 شاشات في الأمام و2 لركاب الصف الثاني وشاشة واحدة لركاب الصف الثالث.

أما عن أسطورة الطرق الوعرة "جيب رانجلر" الجديدة فهي نسخة هجينة لتنافس بقوة المنافس الجديد الوحيد "فورد برونكو" لتنقلب الآية الآن لتكون فورد هي التي وقعت في ورطة بسبب عدم وجود نسخة هجينة فى صفوف "برونكو".

تحمل نسخة رانجلر الهجينة اسم "4Xe" وتعمل بمحرك من FCA مكون من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر بالاضافة الى محركين كهربائين بقوة 400 فولت ليولدوا قوة 375 حصان وعزم 637 نيوتن متر.