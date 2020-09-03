5 أسباب وراء تصدر "صحاب أونطة" لحكيم "يوتيوب": تطوير الموسيقى

تصدرت أغنية النجم حكيم الجديدة، "صحاب أونطة" تريند يوتيوب مصر بعد أقل من 20 ساعة من طرحها، متفوقا على مطربي الأغنية الرومانسية والمهرجانات الشعبية.

"صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.

ترصد "الوطن" 5 أسباب وراء تصدر الأغنية بتلك السرعة قائمة تريند اليوتيوب.

- حكيم طور بشكل كبير موسيقاه وقرر اقتحام عالم المهرجانات الغنائية بطريقته وبفكره واستطاع أن يطور منها وينافس ويتصدر بأغنيته على كافة مطربي المهرجانات في أقل من 20 ساعة.

- استخدم حكيم فكرة جديدة فى كليب الأغنية وهو الشخص الذي يفاجئ شخص لكي يحتفل معه بعيد ميلاده ويحضر له فرقة وراقصة وهو أمر يستخدم من قبل فى أي كليب غنائي.

- احترام حكيم لذوق المستمعين لسماع الاغنية الشعبية وبالتحديد المهرجانات الغنائية، واقتحامه لأول مرة هذا المجال بشكل يليق بمكانته وشعبيته

- الألوان والملابس الصيفية التي استخدمها حكيم بكثرة، مما أدى لطابع صيفي أوروبي على أجواء الكليب.

- تقديم الراقصة بملابس وزي محتشم وهو أمر نادر حدوثه في الأغنيات الشعبية.