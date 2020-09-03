فيديو.. حكيم يخطف الأنظار بإطلالة صيفية في "صحاب أونطة"

طرح النجم حكيم، منذ قليل، أغنيته الجديدة "صُحاب أونطة"، التي تُعد أولى أغنياته لموسم صيف 2020، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

خطف حكيم الأنظار في الكليب بملابسه وإطلالته الصيفية.

أغنية "أصحاب أونطة"، من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.