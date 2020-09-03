الدفاع المدني السوداني يحذر المواطنين من فيضانات النيل

أصدر الدفاع المدني السوداني تحذيرا جديدا للسودانيين يدعوهم لتوخي الحذر حرصا على حياتهم من الفيضانات التي يسببها ارتفاع مناسيب النيل.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم، مشيرة إلى أن غرفة طوارئ الخريف بالدفاع المدني في ولاية الخرطوم، نبهت جميع المواطنين وخاصة القاطنين على ضفاف النيل، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والمناطق المنخفضة.

وتابع: "يجب تجنب المناطق التي سبق أن تأثرت في الأعوام السابقة بالفيضانات وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات".

وأصدرت ولاية الخرطوم نداء عاجلا، في وقت سابق، لسكان ضفاف النيل بفروعه المختلفة وسكان الجزر، دعتهم فيه لاتخاذ الحيطة والحذر خوفا من تعرض حياتهم للخطر بسبب ارتفاع مناسيب مياه النيل، بعدما حذرت لجنة الفيضان في وزارة الري والموارد المائية من تعرض الخرطوم لموجة ارتفاع جديدة في منسوب النيل بزيادة 4 سم ليستقر في منسوب 17.56 خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأكدت الولاية استمرار الاستنفار المعلن ووضع كل إمكانيات الولاية البشرية والآليات والشركاء في حالة استعداد قصوى لمواجهة أية طوارئ تحدث جراء ارتفاع منسوب النيل مع استمرار التدخلات الحالية لمعالجة الضعف في المصدات الترابية (التروس) وإيواء المتضررين وتقديم العون لهم، بينما ناشد والي الخرطوم خالد نمر، المواطنين بالوقوف مع سكان المناطق المهددة بالفيضان ومساعدتهم.