خبير أرصاد: منخفض السودان الموسمي وراء ظاهرة السيول

قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد سابقا، وخبير الأرصاد حاليا، إن ظاهرة السيول تحدث بسبب وجود منخفض السودان الموسمي المتمركز فوق حوض البحر المتوسط والذي يجذب رياح مشبعة بسحب عالية من البخار وهواء شديد الحرارة يتزامن معه وجود منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو ونصف من سطح الأرض يكون مسحوبا بتيار نفاس شديد البرودة، وهذا بدوره يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والرعدية والتي ينتج عنها سقوط أمطار رعدية غزيرة والتي تتحول إلى سيول.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يكون هناك تنسيق بين الأرصاد وكل قطاعات الدولة وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء المعني بإرسال تحذيرات على المحافظات المعنية بحدوث هذه السيول لتوفير التدابير اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لفرص سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل للسيول على مدار الثلاثة أيام المقبلة.