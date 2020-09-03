غدا.. أسرة "توأم روحي" تحضر عرضين للفيلم في الغربية

تحضر أسرة فيلم "توأم روحي" عرضين للفيلم داخل إحدى سينمات محافظة الغربية، غداً، في إطار جولاتهم لمتابعة ردود فعل الجمهور إزاء تجربتهم السينمائية الجديدة.

ومن المقرر حضور كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والمخرج عثمان أبولبن.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول زوج يفقد زوجته ليتعرض لمعاناة كبيرة بعد رحيلها، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، نهال عنبر، حنان سليمان، عزوز عادل، من تأليف أماني التونسي، إنتاج أحمد السبكي.