"الزراعة": رفع القيود عن جميع صادرات مصر للخارج وفتح 21 سوقا جديدة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع جميع القيود التي تم تطبيقها على المحاصيل المصرية المُصدرة للخارج، بعدما وضعت الوزارة معايير للحفاظ على جودة المنتج المصري عبر نظام "التكويد"، وعلى رأسها الموالح التي وصلت صادراتها لأكثر من 1.4 مليون طن، وكذلك البطاطس التي وصلت إلى 700 ألف طن.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالرغم من جائحة كورونا فإن المزارع المصري نجح في تحسين جودة المحاصيل المصرية، ما أدى إلى اجتياحها لأسواق العالم وفتح أسواق جديدة، مع رفع الحظر على الحاصلات الزراعية المصرية.

وأكد فتح أكثر من 21 سوقًا أمام الزراعة المصرية، أهمها السوق النيوزيلاندية والصربية والصينية، مشيًرا إلى أن السوقين الأخيرتين تمثلان تعدادًا كبيرًا من السكان.

وأوضح أنه تم الحصول على تفويض من الحجر الزراعي الصيني إلى وزارة الزراعة لاعتماد الإجراءات المصرية، وهو دليل على ثقة وزارة الزراعة الصينية بالإجراءات الصارمة التي تطبقها مصر للحفاظ على جودة منتجاتها، مشيرًا إلى أنه في حال وصول أي منتج غير مطابق للمواصفات يتم إخطار الوزارة لحل الأزمة، وهو إجراء جديد تطبقه الوزارة منذ فترة ليست بالطويلة للمتابعة المستمرة مع المنتجين، وتعظيم جودة المنتجات الزراعية المصرية.