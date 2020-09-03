"القومي للمسرح" يعلن عن أجنحته بدور عرض وزارة الثقافة

أصدر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، منشورًا يوضح أجنحته بدور العرض التابعة لوزارة الثقافة.

وصرح الفنان ياسر صادق رئيس المركز، أن الأجنحة تتضمن صورًا تراثية للعروض المسرحية، وبعض ملابس الرموز والرواد في عروضهم، وبعضًا من مقنياتهم الشخصية، إلى جانب قاعدة بحثية تجعل المركز القومي أكثر سعة وانتشارًا.

وأضاف "صادق" أن الأجنحة تتضمن أيضًا منفذ بيع الكتب والإصدارات الصادرة عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في كل مجالاته، ومنفذ بيع لمجلة "المسرح"، وشاشة "إل سي دي" تعرض تاريخ المسرح توثيقًا، وتستعرض مديري الفرقة منذ إنشائها بفتراتهم، إضافة إلى مقتطفات من أهم العروض المقدمة على هذا المسرح، لافتًا إلى أن المركز ينتهي قريبًا من جناح المسرح القومي بالعتبة.