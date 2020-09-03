أستاذ أوبئة: نتوقع وصولنا لـ"صفر وفيات" كورونا الشهر الجاري

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن من المتوقع أن نصل لـ"صفر وفيات" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في سبتمبر وهذا أمر مهم في الفترة الحالية، موضحًا أن الوصول لـ"صفر وفيات" يعني قوة المنظومة الصحية المصرية وقدرتها على تشخيص الإصابة سريعًا وعلاجها، بالإضافة إلى أن أعراض الإصابة بكورونا أصبحت أخف على المواطنين.

وأشار "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المُذاع عبر فضائية "extra news"، إلى أنه لابد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي لحمايتهم وتقليل أعداد الإصابات، "إحنا في نهاية الطريق للقضاء على كورونا، قدامنا كام متر يعني مسافة صغيرة ونقضي عليه"، مؤكدًا أن التزام المواطنين ينهي قوة الفيروس ونصل للحالة "صفر وفيات" خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن فيروس كورونا له موجة ثانية، حيث إن جميع الفيروسات التي سبقت هذا الفيروس جاءت في أكثر من موجة، موضحًا أن الموجة الثانية من فيروس كورونا تأتي خفيفة نظرًا لقوة المنظومات الصحية على مستوى العالم، بالإضافة إلى وضع بروتوكولات للعلاج أصبحت أقوى من ذي قبل.