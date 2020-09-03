ارتفاع أسعار بعض موديلات السيارات.. وخبير: اليورو السبب

يشهد سوق السيارات خلال الآونة الأخيرة ارتفاعًا في أسعار عدد من السيارات في السوق، وظهور ظاهرة "أوفر برايس" على بعد الطرازات.

وفي هذا الصدد، قال المهندس شادي ريان خبير السيارات لـ"الوطن"، إن هناك ارتفاعًا ستشهده بعض الطرازات في السوق المصري بعينها، نتيجة ارتفاع اليورو بما يزيد عن جنيه واحد.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات تقريباً من 7% إلى 10% خلال الفترة المقبلة، خاصة تلك التي تتعلق باليورو.

وأشار إلى أن وكلاء يقومون برفع أسعار بعض الطرازات التي عليها إقبال في السوق، نتيجة تحملهم طرازات أخرى لا يوجد عليها إقبال بشكل قوي، ومن ثم تجبرهم الشركات الأم على شرائها، فيقوم الوكلاء بتعويض بعض الخسائر برفع أسعار تلك السيارات.