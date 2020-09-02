تموين الشرقية: تشغيل 50 مخبزاً وتوزيع 3 سيارات لشباب الخريجين

أعلنت وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، فايزة عبدالرحمن، عن تشغيل 50 مخبزاً جديداً، وانضمام أكثر من 200 تاجر إلى مشروع "جمعيتي"، بمختلف مراكز المحافظة، خلال العام الماضي، اعتباراً من سبتمبر 2019 حتى الشهر الحالي.

وأكدت وكيل الوزارة أن قطاع التموين شهد، خلال الفترة الماضية، تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية، الأمر الذي ينعكس على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضحت أن من بين هذه المشروعات، إنشاء صومعة صان الحجر البحرية، بمركز الحسينية، بتكلفة 215 مليون جنيه، بعدد 12 خلية، وبسعة تخزينية 60 ألف طن، وعلى مساحة 15 فدانًا، مشيرةً إلى أنه تم تشغيل الصومعة لاستلام القمح المحلي موسم 2020 اعتباراً من منتصف شهر أبريل الماضي.

وأضافت أنه يجري إنشاء صومعة الغلال بناحية "الكسارة"، بمركز الحسينية أيضاً، بتكلفة 300 مليون جنيه، بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 6 آلاف طن لكل خلية، باجمالى 90 ألف طن، على مساحة 12 فدانا، وبنسبة تنفيذ 95% لخدمة مركز الحسينية والمراكز والمدن المجاورة.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أن المديرية قامت بمنح التصاريح والموافقات القانونية والإدارية لعدد من المواطنين، حيث تم تشغيل 50 مخبزًا بلديًا بنطاق المحافظة، و200 تاجر تمويني تابع لمشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى تشغيل عدد 3 سيارات تابعة لمشروع "شباب الخريجين"، لتوزيع اسطوانات البوتاجاز، وتشغيل عدد 3 محطات لتموين السيارات، كما تم الانتهاء من تطوير عدد 21 مكتبًا تموينيًا، لتصبح مراكز خدمة مطورة، تيسيراً على المواطنين، لسرعة إنهاء طلباتهم واحتياجاتهم اليومية.