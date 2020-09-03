دبلوماسي سابق: مصر بها أكبر جالية ليبية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن أوروبا تدرك قيمة مصر وتعطيها وزنها الحقيقي دائمًا وعلى مر العصور، مشيرًا إلى أن مصر ذات وجهة مقبولة لعدم وجود أطماع استعمارية خاصة بها، وهي الجارة رقم واحد لليبيا.

وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تستضيف مئات الآلاف من الليبيين على أرضها، وبها أكبر جالية ليبية تعيش خارج الأراضي الليبية، كما أن هناك تجارة بينية بين الدولتين، موضحًا أن مصر دائمًا ما تكون دولة ساعية وراعية للسلام، كما أنها ترعى أكبر تجمع لمجموعة الـ77 التي تضم 129 دولة حول العالم، وتهدف لعدم الانحياز.

وأكد أن مصر هي أكبر قوة في المنطقة اقتصاديًا وعسكريًا واجتماعيًا، غير أنها لا تسعى لاستخدام قوتها العسكرية لوجود دبلوماسية عريقة تسعى لحل المسائل بشكل سلمي دبلوماسي، وبدون استخدام الحرب.