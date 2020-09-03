الاتحاد الأوروبي: خطوط مصر الحمراء أوقفت إطلاق النار في ليبيا

أشاد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بالدور الحيوي المهم لمصر، في الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا إضافة لإعلان القاهرة، قائلا إنّه لولا موقف مصر لما تحقق وقف إطلاق النار.

وأضاف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يجمعه بالسفير سامح شكري وزير الخارجية، والمنعقد في القاهرة، أنّه من دون الضغوط السياسية التي حددتها مصر وتحديد الخطوط الحمراء، ورفض مصر تخطي الخطوط الحمراء، لما تمكنا من فرض وقف إطلاق النار، وهذا أمر هام لتخفيف الحرب، ونريد أن يستمر وسيستمر بفضل القدرات التي تظهرها مصر والدول العربية الأخرى.

وتابع: "الحل بين يدي الشعب الليبي، يجب مغادرة المرتزقة ليبيا ووقف تدفق الأسلحة وإيقاف التدخلات الأجنبية، وإعطاء مجال لتحقيق السلام"، مضيفا: "لمصر دور كبير وحيوي، والاتحاد الأوروبي يسساهم في هذه المسألة، ومصر والاتحاد الأوروبي سيعملان معا للتوصل لحل".