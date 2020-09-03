مفكر اقتصادي: جائحة كورونا ما زالت في بدايتها وسنعيش مع الوباء لسنوات

قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ما زالت في بدايتها، والحديث عن أن هناك موجة ثانية أو ثالثة أو رابعة ليس بمفيد، متوقعًا أن يكون هناك موجات عديدة من هذا الوباء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر الأسبوع"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "أبو غزالة"، أنه سيتحدث عن أزمة فيروس كورونا كوباء وكذلك عن الاقتصاد المتربط بهذه الأزمة، "كوباء نحن سنعيش مع هذا الوباء إلى سنوات"، موضحًا أن هناك حديث عن تصنيع مضادات يُجرى تصنيعها حول العالم للوقاية من هذا الوباء، وهناك أكثر من 30 مصنع في العالم يعمل في هذا الإطار.

وتابع: "المصانع تشتغل على هذه الفرصة تجاريًا، أصبحت الكورونا فرصة عمل، فرصة تجارة فرصة ربح، ولكن هناك كلام أسمعه يقلقني جدًا من رؤساء دول بأنهم وجدوا الحل والمصل أصبح على الأبواب وهناك من يقول أنه قبل نهاية العام سنستطيع تطعيم كل المواطنين البلد"، ولكنه يرى أن هذا الحديث غير صحيح وسنعيش مع هذا الوباء إلى فترة غير محدودة.

يُذكر أن طلال أبو غزالة هو مؤسس ورئيس لمجموعة شركات العالمية طلال أبو غزالة الدولية، المختصة بتقدم الخدمات المهنية في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب.